Jutri bo jasno. Dopoldne bo pihala zmerna do okrepljena burja, ki bo nato slabela. Ničta izoterma se bo v večernih urah dvignila do okoli 2500 m in v prizemlju bo prišlo do temperaturnega obrata.

Jutri bo pretežno jasno. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER