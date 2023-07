Četrtek, 13. julija 2023

Povsod po deželi bo prevladovalo oblačno vreme. Pričakovane so obilne padavine, plohe in nevihte. Ponekod se bo tudi občasno razjasnilo. Pihala bo zmerna burja, proti večeru se bo postopoma razjasnilo.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo. Plohe in nevihte se bodo postopno razširile nad vso Slovenijo, možna bodo krajevna neurja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 23 do 28, na jugovzhodu ter na Primorskem do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA