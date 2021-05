Četrtek, 13. maja 2021

Pretežno oblačno bo z verjetnimi plohami in tudi kakšno nevihto. V spodnji nižini in na obalnem območju bodo možne občasne delne razjasnitve. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1700 in 2000 m. Od popoldneva bodo padavine spet verjetnejše in tudi bolj razširjene.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, izjemoma lahko tudi kakšna nevihta.

Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 14 do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER