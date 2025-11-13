Četrtek, 13. novembra 2025

Nad Sredozemljem, Balkanom in večjim delom vzhodne Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah začenja od zahoda k nam dotekati toplejši in suh zrak, pri tleh pa se ob šibkih vetrovih zadržuje razmeroma hladen in vlažen zrak.

V nižini in na obali bo spremenljivo vreme, več oblačnosti bo na vzhodu. V hribih bo pretežno jasno zlasti v Alpah, v predalpskih dolinah pa se bo pojavljala nizka oblačnost.

Na Primorskem in Notranjskem bo pretežno oblačno, drugod bo še precej jasno. Po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla, ki se lahko ponekod v vzhodni Sloveniji zadržuje tudi popoldne. Čez dan bo v osrednji in južni Sloveniji zapihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.