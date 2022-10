Četrtek, 13. oktobra 2022

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda nad naše kraje doteka bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme, pihali bodo krajevni vetrovi; v hribih bo zmerno do spremenljivo oblačno vreme, popoldne bo možen krajeven in kratkotrajen dež.

Danes bo na zahodu Slovenije večinoma sončno, na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Drugod se bo sprva zadrževala nizka oblačnost, ki se bo čez dan delno razkrojila.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju in v krajih s šibko burjo od 12 do 15, najvišje dnevne od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA