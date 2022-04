Ćetrtek, 14. aprila 2022

Jasno do rahlo oblačno bo. Prisotna bo le visoka in tanka koprenasta oblačnost. Ponoči bodo lahko nastale meglice, po dolinah in v nižinskem pasu pa krajevna megla. V nižinskem pasu bodo dnevne temperature kar visoke. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo pretežno jasno, ponekod bo pihal šibak veter južnih smeri.

Jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju 8, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER