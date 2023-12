Četrtek, 14. decembra 2023

Nad zahodno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka, ki sega nad srednjo Evropo in se širi nad severno Sredozemlje in zahodni Balkan. Topla fronta je prešla Slovenijo, hladna se od zahoda pomika nad vzhodne Alpe in severni Jadran. Od jugozahoda k nam doteka vlažen in razmeroma topel zrak.

Prevladovala bo zmerna oblačnost, čez dan se bo razjasnilo. Zvečer bo na obalnem območju pihala šibka burja. Na območju Trbiža in na zahodnem pasu bo dopoldne možna nizka oblačnost in meglice.

Danes se bo delno razjasnilo, več sonca bo v zahodnih, bolj oblačno pa v vzhodnih krajih. Dopoldne bo po nižinah precej megle ali nizke oblačnosti.

Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA