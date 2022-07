Četrtek, 14. julija 2022

Nad zahodno in srednjo Evropo ter zahodnim in osrednjim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje doteka postopno toplejši in bolj suh zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo v glavnem jasno vreme. V hribovitem svetu bo dopoldne zmerno do spremenljivo oblačno, popoldne pa rahlo oblačno. Pihali bodo krajevni vetrovi.

Danes bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA