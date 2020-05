Četrtek, 14. maja 2020

Prisotna bo spremenljiva oblačnost. Več sonca bo v nižinskem pasu in na obali. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe in nevihte. Dopoldne bo pihal jugozahodnik, popoldne in zvečer pa bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem pozno zvečer burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 21 do 25, v jugovzhodnih krajih do 28 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER