Zmerno oblačno bo, ponoči in zjutraj bo precej sveže za ta letni čas, v hribovitem svetu bo zmrzovalo.

Dopoldne bo dokaj jasno, v notranjosti države bo marsikje slana. Čez dan se bo oblačnost povečala, manj jo bo na Primorskem.

Jutranje temperature bodo od -3 do 2, v mraziščih Notranjske okoli -5, ob morju 6, najvišje dnevne od 10 do 13, na Primorskem do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER