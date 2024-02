Četrtek, 15. februarja 2024

Nad Sredozemljem, Alpami in severnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. S šibkim severozahodnim vetrom nad naše kraje v višinah doteka toplejši in še vedno razmeroma suh zrak.

Vreme bo stanovitno, pojavljala se bo le visoka, a precej gosta oblačnost. Ničta izoterma se bo zvečer dvignila do nadmorske višine okoli 3000 m.

Zmerno oblačno bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.