Četrtek, 15. junija 2023

Nad severno polovico Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka, nad osrednjim Sredozemljem pa je plitev ciklon. Višinsko jedro hladnega zraka, ki se zadržuje nad srednjo Evropo ter bližina sredozemskega ciklona povzročata nestabilno vreme.

Sprva bo prevladovalo rahlo oblačno vreme. Popoldne in proti večeru pa bodo verjetne plohe in tudi nevihte. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, ki bo v Trstu dopoldne lahko okrepljene jakosti.

Danes bo sprva zmerno oblačno in povečini suho. Čez dan bo dokaj sončno, popoldne in zvečer bodo nastale plohe ali kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod severovzhodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 20 do 25, na Primorskem do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA