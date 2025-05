Četrtek, 15. maja 2025

Iznad severnega Atlantika sega nad srednjo Evropo in severni Balkan območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih severnih in zahodnih vetrovih doteka k nam bolj suh in nekoliko toplejši zrak.

Danes bo rahlo oblačno. Popoldne se bo oblačnost povečala. Na celem območju se bodo pojavljale padavine in nevihte. Pihal bo veter, ki se bo v Trstu okrepil.

Danes bo dopoldne še precej jasno. Popoldne se bo od severa pooblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Sprva bo pihal zahodnik, nato bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zvečer zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.