Četrtek, 15. oktobra 2020

Prevladovalo bo oblačno vreme z zmernimi do bolj znatnimi padavinami. Krajevno bodo padavine lahko obilnejše. V nižinskem pasu bo pihala zmerna burja, ob morju od okrepljene do prehodno močne jakosti. V Predalpah bo meja sneženja okrog 1600-1800 m. Popoldne se bo v nižinskem pasu in na obali lahko prehodno delno razjasnilo.

Oblačno bo s pogostimi padavinami, v bližini morja lahko tudi zagrmi. Meja sneženja bo večinoma nad okoli 1300 metri nadmorske višine, le na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank bo nekoliko niže. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah okoli 2, na Primorskem okoli 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER