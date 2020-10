Četrtek, 15. oktobra 2020

Prevladovalo bo oblačno vreme z zmernimi ali znatnimi padavinami. Krajevno bodo padavine lahko obilnejše. V nižinskem pasu bo pihala zmerna burja, ob morju pa močna. Meja sneženja na nadmorski višini bo okrog 1600-1800 m. Nato se bo v nižinskem pasu in na obali lahko prehodno delno razjasnilo.

Jutri bo oblačno s padavinami. Meja sneženja bo med 1000 in 1300 metri nadmorske višine. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER