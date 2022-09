Četrtek, 15. septembra 2022

Na zahodnem pasu bo prisotna spremenljiva oblačnost, na vzhodu in v hribih bo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše kot drugod in bodo lahko pripomogle k obilni količini dežja zlasti ob meji s Slovenijo, tudi na obalnem območju. Plohe in nevihte bodo verjetnejše od popoldneva.

Jutri bo oblačno, občasno bo deževalo, možne bodo tudi nevihte. Še bo pihal okrepljen jugozahodni veter, ob morju pa jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA