Četrtek, 15. septembra 2022

Nad jugozahodnim delom Evrope je ciklonsko območje, nad osrednjim Sredozemljem pa območje visokega zračnega tlaka. Od jugozahoda doteka k nam topel in postopno bolj vlažen zrak.

Na zahodnem pasu bo prisotna spremenljiva oblačnost, na vzhodu in v hribih bo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše kot drugod in bodo lahko pripomogle k obilni količini dežja zlasti ob meji s Slovenijo, tudi na obalnem območju. Plohe in nevihte bodo verjetnejše od popoldneva.

Danes bo pretežno oblačno. Nastajale bodo plohe in nevihte, možni bodo krajevni nalivi. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju pa jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA