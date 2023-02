Četrtek, 16. februarja 2023

Zjutraj bo sprva jasno do rahlo oblačno vreme; tekom dopoldneva bo oblačnost naraščala. V nižinskem pasu in v alpskih dolinah se bodo zjutraj še pojavljali izraziti temperaturni obrati. Na obalnem območju in po nižinah pordenonskega območja se bodo pojavljale meglice in krajevna megla.

Sprva bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne se bo rahlo pooblačilo, ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodnik.

Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na jugovzhodu do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA