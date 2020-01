Četrtek, 16. januarja 2020

V hribih bo jasno do rahlo oblačno vreme. V nižinskem pasu in na obali bo prisotna spremenljiva oblačnost z jutranjimi meglicami zlasti na zahodu. Čez dan izboljšanje z razjasnitvami. Na obali in na vzhodnem pasu bo zapihal burin, ozračje bo spet bolj suho.

Jutri bo deloma jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER