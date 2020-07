Četrtek, 16. julija 2020

Dopoldne se bo pojavljala zmerna do ponekod spremenljiva oblačnost; od popoldneva se bo v hribih pooblačilo in bodo verjetne plohe in kakšna nevihta. V ravninskem pasu se bo pojavljala spremenljiva oblačnost tudi z možnostjo za kakšno nevihto. Ob morju bo v glavnem rahlo do delno oblačno z možnim poslabšanjem v večernih urah.

Ob morju bo razmeroma sončno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte.

Jutranje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER