V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno. Popoldne bo ob morju pihal morski veter, v nižinskem pasu pa bo soparno.

Povečini bo sončno in vroče, popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA