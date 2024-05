Četrtek, 16. maja 2024

Kaže na oblačno vreme z v glavnem znatnimi padavinami. V krajih s plohami in nevihtami bodo padavine lahko zelo obilne. Padavine bodo verjetnejše in pogostejše od poznega popoldneva.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo z občasnimi padavinami, tudi nevihtami. Padavine bodo pogostejše in močnejše v zahodnih krajih. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju se bo zvečer okrepil jugo.

Jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.