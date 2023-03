Četrtek, 16. marca 2023

Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Ciklonsko območje se umika nad južni Balkan. Od severa priteka nad naše kraje malo hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Prevladovala bo zmerna visoka koprenasta oblačnost. Jutro bo sveže, zlasti v nižinskem pasu, kjer bo v zatišnih legah možna slana. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo pretežno jasno. Na Štajerskem in v Prekmurju bo še pihal severni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 9 do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA