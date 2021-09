Četrtek, 16. septembra 2021

V nižinskem pasu in na obali bo spremenljivo, v hribih oblačno. Od popoldneva bodo verjetne padavine in tudi kakšna ploha ali nevihta. Na obalnem območju bodo pihali okrepljeni krajevni vetrovi, dež bo malo verjeten.

Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v zahodni in severni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER