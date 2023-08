Četrtek, 17. avgusta 2023

Danes bo jasno do rahlo oblačno, v hribovitem svetu pa bo zmerno do spremenljivo oblačno. Možne bodo krajevne plohe in kasneje tudi nevihte, ki bodo proti večeru zajele tudi nižje lege.

Danes bo večinoma sončno, popoldne lahko v gorskem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 27 do 30, na Primorskem do 33 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA