V hribovitem svetu in v predgorskem pasu bo prevladovala rahla oblačnost. V spodnji nižini in na obali bo spremenljivo do pretežno oblačno. Ponoči bodo po nižinah in kotlinah lahko nastajale meglice ali megla.

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v hribih.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER