Četrtek, 17. decembra 2020

V hribih in v zgornji ravnini bo prevladovalo zmerno oblačno vreme, drugod pa spremenljivo. Nekaj več oblačnosti bo na vzhodni obali in na Kraški planoti. Po kotlinah se bo pojavljala temperaturna inverzija. Ponoči se bodo po nižinah in kotlinah pojavljale meglice.

V višjih legah bo deloma jasno, marsikje po nižinah pa bo večji del dneva vztrajala megla ali nizka oblačnost.

Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne od 3 do 8, ob morju okoli 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER