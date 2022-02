Četrtek, 17. februarja 2022

Dopoldne bo spremenljivo do bolj oblačno vreme, pojavljala se bo nizka oblačnost; popoldne se bo razjasnilo. V nižinskem pasu in na obali se bodo ponoči pojavljale meglice ali megla. Ničta izoterma se bo dvignila do nadmorske višine 3000 m; v nižjih plasteh ozračja bodo prisotni temperaturni obrati.

Jutri bo na zahodu pretežno oblačno, drugod deloma jasno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER