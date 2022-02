Četrtek, 17. februarja 2022

Ciklonsko območje se je pomaknilo nad južni Balkan. V višinah k nam od zahoda priteka nekoliko bolj suh zrak.

V glavnem bo prevladovala spremenljiva oblačnost, več sončnega vremena bo v Alpah in na obalnem območju. Predvsem ponoči se bodo v nižinskem pasu in na obali pojavljale meglice in megla v pasovih.

Na zahodu bo pretežno oblačno, na Primorskem se lahko pojavi tudi megla, drugod bo deloma jasno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od 1 do 5, v severnih krajih malo pod 0, najvišje dnevne od 7 do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER