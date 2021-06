Četrtek, 17. junija 2021

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme, pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V hribovitem svetu bo dopoldne le zmerno oblačno, popoldne pa spremenljivo z možnimi plohami in kakšno nevihto; padavine bodo sicer verjetnejše na zahodu.

Danes bo pretežno jasno. Popoldne v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije ni izključena kakšna kratkotrajna nevihta.

Jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER