V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme, pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V hribovitem svetu bo dopoldne le zmerno oblačno, popoldne pa spremenljivo z možnimi plohami in kakšno nevihto; padavine bodo sicer verjetnejše na zahodu.

Jutri bo precej jasno in vroče. Popoldanske nevihte bodo malo verjetne.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER