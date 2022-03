Četrtek, 17. marca 2022

Plitev ciklon z oslabljeno vremensko fronto se iznad vzhodnih Alp počasi pomika nad osrednji in vzhodni Balkan. Za njo bo k nam od severa začel dotekati postopno hladnejši zrak.

Dopoldne bo pretežno oblačno vreme, popoldne bo zmerno oblačno, le na vzhodu bo oblačnost lahko gostejša. V spodnji nižini in na obali bo pihala zmerna burja.

Zjutraj in dopoldne nekaj več oblačnosti, popoldne pa bo povsod sončno. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, v notranjosti bo dopoldne zapihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Goriškem in ob morju okoli 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER