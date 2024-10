Prevladovalo bo oblačno vreme z zmernimi padavinami, ki bodo krajevno lahko obilnejše. Vmes bodo tudi obdobja suhega vremena brez padavin.

Danes bo oblačno, predvsem dopoldne bo ponekod občasno še rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.