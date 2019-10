Četrtek, 17. oktobra 2109

Vremenska motnja se je pomaknila nad zahodno Hrvaško. Za njo nad Alpami nastaja območje visokega zračnega tlaka. Od jugozahoda doteka k nam nekoliko hladnejši in bolj suh zrak.

V nižinskem pasu, na obali in na območju Trbiža bo prevladovala zmerna oblačnost; v Karniji in v Predalpah bo več spremenljivosti. Ponoči bodo verjetne meglice in lahko ponekod tudi megla, zlasti po nižinah in kotlinah.

Dopoldne bo na zahodu delno jasno, drugod se bo zadrževala nizka oblačnost. Popoldne se bo delno zjasnilo, zlasti na Notranjskem in severnem Primorskem pa se bo oblačnost povečala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER