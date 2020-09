Četrtek, 17. septembra 2020

Prevladovala bo zmerna oblačnost; ponekod v hribovitem svetu in na zahodu bo več spremenljive oblačnosti. Ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna do okrepljena burja. V primerjavi s prejšnjimi dnevi bo malo hladneje.

Jutri bo na Primorskem sončno, tudi drugod dopoldne še dokaj sončno, popoldne in zvečer pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER