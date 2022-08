Četrtek, 18. avgusta 2022

Po celi deželi bo večinoma spremenljivo vreme. Popoldne in proti večeru bo deževalo, pričakovane so tudi nevihte in plohe. Ponekod bodo padavine obilnejše, še posebno v zahodnem predelu dežele. V Alpah bo pihal zmeren veter iz jugozahoda.

Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti in proti večeru bodo na zahodu začele nastajati prve nevihte. Pihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 21, najvišje dnevne od 28 do 35 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA