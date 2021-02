Četrtek, 18. februarja 2021

Vremenska motnja se je prek srednje pomaknila nad vzhodno Evropo in bo na vreme pri nas vplivala predvsem s povečano oblačnostjo. Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami in severnim Sredozemljem se je znova nekoliko okrepilo. S severozahodnimi vetrovi doteka k nam toplejši in občasno bolj vlažen zrak.

V hribih bo v glavnem jasno do rahlo oblačno vreme; več oblačnosti bo krajevno na območju Predalp. V nižinskem pasu in na obali se bo pojavljala spremenljiva oblačnost ob prisotnosti nizkih oblakov; ponoči bodo možne meglice.

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več na Primorskem. Dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo ponekod pihal jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER