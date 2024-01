Četrtek, 18. januarja 2024

Dopoldne bodo padavine še obilne, zlasti v vzhodnem predelu dežele. Meja sneženja bo nad 1000 metri. Popoldne se bo postopoma delno razjasnilo, še posebno v alpskem svetu. Zvečer se bo ponekod po nižinah pojavila megla.

Sprva bo oblačno in deževno. Dopoldne bodo padavine oslabele in popoldne prehodno ponehale, predvsem na vzhodu se bo oblačnost lahko trgala. Jugozahodnik bo nekoliko oslabel.

Jutranje temperature bodo od 5 do 10, na severu okoli 2, najvišje dnevne od 9 do 15, na severozahodu okoli 5 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.