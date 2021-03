Četrtek, 18. marca 2021

Nad Črnim morjem in vzhodnim Balkanom je območje nizkega, nad zahodno Evropo pa območje visokega zračnega tlaka, ki sega do naših krajev. V višinah priteka z vetrovi severnih smeri hladen in občasno bolj vlažen zrak.

Dopoldne bo še jasno do rahlo oblačno vreme, ob morju bo pihal zmeren severovzhodnik. Popoldne bo oblačnost naraščala. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 800 m, ponoči bo na širšem deželnem območju zmrzovalo.

Spremenljivo oblačno bo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe. Ponekod bo pihal severni do vzhodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do okoli 11 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER