Četrtek, 19. avgusta 2021

V nižinskem pasu in na obali bo pretežno jasno, v hribih le zmerno oblačno. Ob morju bo zlasti na vzhodu sprva pihal burin, čez dan pa šibki krajevni vetrovi. Dnevne temperature bodo nekoliko višje, zlasti po nižinah.

Danes bo pretežno jasno, sredi dneva in popoldne bo nekaj oblačnosti predvsem v severnih krajih. Ponekod bo pihal šibak južni do jugovzhodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v mraziščih Notranjske okoli 5, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 23 do 26, na Primorskem do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER