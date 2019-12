Četrtek, 19. decembra 2019

Pojavljalo se bo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo zmerne do znatne. V Predalpah in v Karniji bo lahko obilno deževalo. Na obalnem območju in na območju Trbiža bo oblačnost tanjša in padavine bodo v glavnem šibke. Snežilo bo le nad 2000 m. Ob morju bo pihal zmeren do okrepljen jugo. V nižinskem pasu se bodo lahko pojavljale meglice.

Jutri se vreme ne bo bistveno spremenilo. Na zahodu bo precej oblačno s kakšno kapljo dežja, na vzhodu pa deloma sončno. Še bo toplo za ta čas.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER