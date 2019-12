Četrtek, 19. decembra 2019

Pojavljalo se bo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo zmerne do znatne. V Predalpah in v Karniji bo lahko obilno deževalo. Na obalnem območju in na območju Trbiža bo oblačnost tanjša in padavine bodo v glavnem šibke. Snežilo bo le nad 2000 m. Ob morju bo pihal zmeren do okrepljen jugo. V nižinskem pasu se bodo lahko pojavljale meglice.

V vzhodnih krajih bo delno jasno, drugod bo pretežno oblačno. Ponekod v zahodni, južni in deloma osrednji Sloveniji bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ob morju bo pihal šibak jugo.

Jutranje temperature bodo od 3 do 10, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 11 do 17, v severozahodni Sloveniji okoli 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER