Četrtek, 19. januarja 2023

Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Na severnim Sredozemljem nastajajo padavinska območja, ki občasno vplivajo tudi na vreme pri nas.

Prevladovalo bo oblačno vreme z rahlimi do zmernimi padavinami. Padavine bodo dolgotrajnejše in bolj zmerne na zahodu. V nižinskem pasu in na obalnem območju bo občasno možen dež s snegom.

Oblačno bo, v notranjosti Slovenije bo rahlo do zmerno snežilo, več padavin bo na jugovzhodu. Na Primorskem bo občasno rahlo deževalo, pihala bo šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA