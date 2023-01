Prevladovalo bo oblačno vreme z rahlimi do zmernimi padavinami. Padavine bodo dolgotrajnejše in bolj zmerne na zahodu. V nižinskem pasu in na obalnem območju bo občasno možen dež s snegom.

Jutri bo oblačno, v notranjosti Slovenije bo rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA