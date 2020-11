Četrtek, 19. novembra 2020

Jasno do rahlo oblačno bo. Prisotna bo le visoka in tanka koprenasta oblačnost. Pozno zvečer in čez noč se bo verjetno poslabšalo. Možne bodo tudi krajevne plohe.

Pretežno jasno bo. Po nižinah v notranjosti bo dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki bo lahko predvsem na Koroškem, v Pomurju in delu ljubljanske kotline vztrajala večji del dneva.

Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 6 do 12, na Primorskem do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER