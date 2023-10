Četrtek, 19. oktobra 2023

Na zahodnem pasu bo prevladovala spremenljiva oblačnost, pojavljale se bodo krajevne zmerne padavine; na vzhodu, zlasti na Goriškem, na Kraški planoti in na območju Čedada bo vreme nestanovitno z občasnimi, a znatnimi padavinami, vmes bodo nevihte tudi z možnimi zelo obilnimi padavinami. Na vzhodnem predelu Tržaškega zaliva bo pihal okrepljen jugo do jugozahodnik, morje bo vzvalovano.

Pretežno oblačno bo. Predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bodo krajevne padavine. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Zapihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 10 do 15, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem in ponekod v vzhodni Sloveniji okoli 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA