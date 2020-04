Četrtek, 2. aprila 2020

Od zahoda sega nad srednjo Evropo in severni Balkan območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka nad naše kraje hladen in suh zrak.

Prevladovalo bo jasno vreme, v notranjosti le zmerno oblačno. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Tudi v nižinskem pasu bo ponoči lahko še zmrzovalo.

Danes bo večinoma jasno.

Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 10 do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER