Četrtek, 2. decembra 2021

Oblačno bo z rahlimi padavinami, na zahodu bo lahko tudi suho, na vzhodu pa bo zmerno deževalo. Na Tržaškem bodo padavine lahko znatnejše. Meja sneženja bo na nadmorski višini nad 800 m, na območju Trbiža lahko do 600 m. Od popoldneva bo na obalnem območju zapihala zmerna do okrepljena burja.

Oblačno bo s padavinami. V delu Gorenjske in Koroške bo večinoma snežilo, drugod po nižinah pa sprva večinoma deževalo, zvečer pa se bo meja sneženja ponekod v notranjosti Slovenije spustila do nižin.

Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER