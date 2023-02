Četrtek, 2. februarja 2023

Spremenljivo oblačno bo. V Alpah bo več oblačnosti tudi z možnim rahlim sneženjem zlasti na meji z Avstrijo v popoldanskem ali večernem času. V nižinskem pasu in na obali se bodo pojavljale meglice, megla v pasovih ali nizka oblačnost, vmes bodo tudi delne razjasnitve. Ponoči bo v alpskih dolinah in tudi v nižinskem pasu zmrzovalo, pojavljala se bo slana. V visokogorju bodo pihali zmerni do okrepljeni severozahodni vetrovi.

Danes bo na severu in ponekod na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, drugod bo več jasnine. Na severovzhodu bodo možne kratkotrajne plohe. Pihal bo veter zahodnih in severnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 2, najvišje dnevne od 4 do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA