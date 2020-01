Vreme bo jasno. Temperature so zmerne za ta čas. Po dolinah in hribih bo ponoči ničta izoterma.

Jasno vreme bo. Dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -3, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER